El Festival de la Flora del Pirineu brindarà 11 activitats diferents per descobrir l'entorn

Encapçalat pel projecte FloraLab+, i amb una notable participació andorrana, botànics i gestors de l’espai natural de l’est dels Pirineus s’han posat d’acord percelebrar durant aquest període d'estiu tot un seguit d’activitats relacionades amb la flora. Algunes d'elles són aquarel·la, exposicions, sortides guiades, així com diverses xerrades. En total, el festival introduirà onze activitats gratuïtes per conèixer aquest entorn natural.



L’objectiu del certamen és donar a conèixer i formar sobre la flora rara i amenaçada de l’est dels Pirineus mitjançant aproximacions diverses, tant lúdiques com tècniques.A més, el caràcter variat de les activitats apel·larà els sentits i permetrà presentar-les a públics diferents: com ara sentir el murmuri de les plantes, flors amb formes i colors sorprenents, històries antigues, remeis, tradicions, paisatge, entre altres, i també permetran entendre que no estem sols al Pirineu. Es tracta d'un patrimoni excepcional, amb més de 4.000 plantes i un munt de secrets.



Convé mencionar que les activitats proposades a Andorra compten amb la col·laboració del Parc natural de les valls del Comapedrosa, la vall del Madriu-Perafita-Claror, el Comú d’Encamp, Andorra Sostenible o el Parc Natural de la vall de Sorteny, a banda d'un seguit de nombrosos col·laboradors.



Val a dir que el Festival de la Flora del Pirineu és un esdeveniment comú a tota l’àrea del projecte FloraLab+, i ha estat cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA** 2021-2027), a França pel Fonds national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT), com també per l’autofinançament del conjunt de socis beneficiaris del projecte.