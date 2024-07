Arrestat un home per voler estafar prop de 7.000 euros en serveis d'hoteleria

Un home no resident de 42 anys va ser detingut pel servei de Policia per presumptes delictes d’ús fraudulent de targeta de crèdit, el passat dilluns a les 08.50 hores, a Escaldes-Engordany. Així, entre el mesos de desembre i el juny d’enguany, l’interessat hauria dut a terme el pagament de diferents hotels del Principat amb targetes de crèdit d’altres persones.



Convé aclarir que posteriorment a la seva estada, les entitats bancàries associades a les targetes denunciades pels propietaris, reclamaven l’import dels pagaments efectuats, fet que comportava que els hotels perdessin l’import pagat pel detingut dies anteriors i quan aquest ja havia gaudit dels serveis d’hoteleria. En aquest sentit, van ser fins a quatre hotels del Principat els que van cursar denúncia contra l’interessat i no es descarta que hi puguin haver més denúncies. La Policia estima que el total defraudat ascendeix a més de 7.000 euros.



D’un altre costat, el cos també informa que ahir al voltant de les 09.00 hores a Escaldes-Engordany, se'ls va requerir per una agressió a l’interior d’una cambra d’hotel. Al lloc dels fets, la patrulla va identificar una dona turista de 21 anys, la qual posteriorment va quedar detinguda per un presumpte delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic per haver agredit la parella arran d’una discussió.



Finalment, en referència als delictes contra la seguretat del trànsit, el servei de policia andorrà ha arrestat un total de quatre persones amb taxes superiors a 0,87 g/l.s. En aquest cas, la taxa més elevada ha sigut de 2,00 g/l.s.