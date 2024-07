El mercat tradicional ‘O Feirão’ ofereix productes que "agraden molt" als andorrans

La novena edició del 'O Feirão’, el mercat tradicional portuguès, organitzat pel Grup de Folklore Casa de Portugal arriba de nou a la capital aquest diumenge 7 de juliol a partir de les 10.00 fins a les 14.00 hores a la plaça Guillemó d'Andorra la Vella. Es tracta de la novena edició d'aquest esdeveniment i una nova oportunitat per conèixer de més a prop la cultura portuguesa. Els membres del grup de folklore Casa de Portugal, els quals portaran els vestits tradicionals, recrearan a la popularment coneguda plaça de les Arcades, un mercat tradicional d'inicis de segle XX.

Tot a partir de cinc zones temàtiques dedicades a l'artesania, dolços, embotits, oli i pa típic. Els productes de l'hort conreats a les valls d'Andorra es podran adquirir i, fins i tot, es podran apreciar animals de la granja vius. Aquesta darrera activitat és la més popular entre els nens i nenes, segons explica el director del Grup de Folklore Casa de Portugal, José Luis Carvalho, afirmant que “disfruten de la proximitat d'aquests animals”. A més, els visitants podran degustar tota classe de productes típics i d'altres elaborats amb bacallà, així com tastar el tradicional ‘vinho verde’.

D'altra banda, Carvalho ha ponderat la importància d'aquest esdeveniment afirmant que “és un mercat que es fa des de 2014, i per a la comunitat de portuguesos que hi ha aquí a Andorra suposa recordar les seves arrels”, remarcant que “és molt important per crear comunitat”.

En aquest sentit, el director ha deixat clar que pel que fa a consumidors de productes del mercat “és més gent andorrana que no pas portuguesa”, explicant que la gent d'origen portuguès ve per veure el Folklore, però que “a nivell de compres d'aquests productes casolans, és més la gent d'Andorra que els agrada molt tastar-los”.

Durant el període del mercat, que comptarà amb la visita de la cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada, i els consellers Maria Nazzaro, Eva Tadeo i Xavier Surana, els membres del grup presentaran danses del seu repertori.