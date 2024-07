Una dona és ingressada a l'UCI per un atropellament a la capital

Una dona resident de 63 anys es troba ingresada a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell en ser víctima d'un atropellament per un motorista, segons confirmen fonts hospitalaries. L'accident es va produïr ahir a les 22.18 hores, al carrer Prat de la Creu, 23, a Andorra la Vella. Segons el cos policial, la vianant va resultar ferida i va ser atesa immediatament pels serveis d'emergència.

Per El Periòdic

