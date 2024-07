La UdA registra un creixement en el programa de doctorat

La Universitat d’Andorra ha celebrat aquest divendres la 16a edició del Seminari de recerca, una jornada que any rere any serveix per donar a conèixer l’activitat del personal investigador de l’UdA. El rector, Juli Minoves, ha donat la benvinguda als assistents i ha assenyalat el volum i la transversalitat dels programes de recerca portats a terme des de l’UdA, així com el seu programa de doctorat. El Seminari de recerca ha servit per fer balanç de l’activitat investigadora de l’UdA. Durant aquest curs 2023-2024 s’han defensat cinc tesis doctorals, de manera que ja són 25 les persones que disposen del títol de doctor/a per la Universitat d’Andorra des que es va iniciar el programa de doctorat fa catorze anys. Actualment hi ha 21 persones doctorandes matriculades i de cara al curs vinent hi ha vuit projectes més que opten a iniciar el programa de doctorat.



Durant l’acte també s’ha destacat que el Govern ha concedit dos ajuts complementaris als dos projectes Poctefa en els quals l’UdA participa (Dual-Transversalis i (co)Participa) i s’ha anunciat la intenció d’obrir la convocatòria per atorgar dos nous ajuts per a estudiants de doctorat a temps complet. Aquests ajuts van crear-se l’any 2018 i fins a la data se n’han concedit tres: la beneficiària del primer ja es va doctorar i els altres dos també estan a punt de defensar la seva tesi.



Enguany el seminari s’ha centrat en el benestar dels doctorands i doctorandes, tenint en compte que el seguiment d’un programa de doctorat pot comportar problemes de salut mental com ara l’estrès. Per això, s’ha fet una taula rodona per donar veu a les experiències de quatre doctores que aquest curs han defensat la seva tesi doctoral, Cèlia Baró, Anna Boada, Sònia Gili i Lorena Jordana, i una xerrada per sensibilitzar el públic assistent sobre el doctorat i la salut mental, que ha anat a càrrec de Miguel Richart Martínez, doctor en psicologia i catedràtic de la Universitat d’Alacant.



Durant la jornada s’ha posat de manifest que els factors de risc són nombrosos, com ara el gènere, l’equilibri percebut entre la vida professional i la personal, la pressió per publicar, la incertesa laboral, la càrrega de treball, la falta de suport social, o la qualitat de la supervisió de la direcció de la tesi doctoral. L’Escola internacional de doctorat de l’UdA ha elaborat un estudi sobre la situació d’aquesta temàtica a escala europea, i una enquesta per fer un diagnòstic de la situació dels doctorands i doctorandes, per poder abordar la qüestió i proporcionar suport adequat a aquest col·lectiu.