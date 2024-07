Àlex Iscla deixa la competició per falta de motivació

Àlex Iscla ha comunicat la seva renúncia a continuar amb el calendari establert i 'deixa de competició' a causa de la falta de motivació. Així ho ha comunicat la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) aquest migdia en un comunicat.

Iscla que era un dels dos corredors de descens que estaven inscrits per competir en el Mundial d'Andorra del proper agost, forma part també de la nòmina d'esportistes becats pel Govern. En aquest sentit, el 'rider' tenia programat en el calendari les proves del Campionat d'Espanya, l'Europeu i el Mundial, i deixa "coix", segons apunta la FAC, a la representació del Principat en la modalitat que només tindrà Arnau Graslaub com a representant.

Per la seva part, la federació lamenta la decisió presa per l'esportista i deixa clar que "un cop fer el pas, no podrà haver-hi marxa enrere", ha comentat el director tècnic, Ivan Vila.