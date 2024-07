Calderón i Kortekaas, pràcticament coronades

Les líders de la cursa femenina de l'UCI, Mónica Calderón i Tessa Kortekaas, han demostrat una superioritat constant a l'Andorra Epic Pyrenees fins ara. L'etapa 3 d'avui ha estat la més llarga i dura de la cursa, oferint les millors oportunitats per guanyar temps. L'equip líder femení, en aquest sentit, ha aprofitat aquesta oportunitat, mentre que a la cursa masculina de l'UCI, Scott Cala-Bandida s'ha alçat amb la victòria.

El repte de l'etapa reina no consistia només en els 2.290 metres d'ascens acumulat i els 61 quilòmetres de distància, ja que la cursa també s'ha desenvolupat durant gairebé 20 quilòmetres a més de 2.000 metres, la qual cosa ha esgotat encara més les reserves dels competidors. La batalla interna del Cannondale ISB Sport, doncs, ha continuat avui i ha continuat el patró establert en les dues primeres etapes. Calderón i Kortekaas han demostrat ser les escaladores més fortes, distanciant Meritxell Figueras i Claudia Peretti, així com els equips Fundación Biela i CLLCTV en la pujada al punt més alt de la cursa. A la línia de meta, les líders havien afegit gairebé set minuts més al seu avantatge a la classificació general, i de cara a l'etapa final, Cannondale ISB Sport lidera al Cannondale ISB Sport 2 per 10 minuts i 35 segons.

El domini de Calderón i Kortekaas, però, no ha estat replicat per Hans Becking i Wout Alleman a la cursa masculina de l'UCI, els quals mantenen el lideratge de la cita (han acabat tercers), però amb menys avantatge respecte als dies anteriors.

L'etapa final de demà és, en teoria, el dia més fàcil. La ruta és de 51 quilòmetres, començant al Naturland Adventure Park fins a arribar a la Massana.

Cal destacar la participació dels dos conjunts de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC). El primer d'ells (FAC2), format per Roger Turné i Xavi Jové, ha finalitzat onzè, mentre que el conjunt mixt (FAC1), format per Òscar Cabanes i Jèssica Cruz, ha assolit el quart lloc.