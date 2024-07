Minoves: «La integració de la IA requereix un canvi cultural i educatiu»

La Universitat d’Andorra (UdA) ha acollit la 15a Trobada de sindicatures de greuges i defensories universitàries de la Xarxa Vives d’Universitats. La trobada ha reflexionat al voltant de les oportunitats de la intel·ligència artificial (IA) en les institucions de l’ensenyament superior, així com dels desafiaments logístics i educatius dels pròxims anys. L’acte d’inauguració ha comptat amb les intervencions del rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves, i del ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró.

La jornada ha pres el relleu de l’anterior trobada, celebrada a la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona el curs passat, on es va analitzar com està canviant el perfil de l’estudiant universitari, en un context permanent de canvis sociològics i demogràfics. En aquesta ocasió, el Fòrum Vives ha abordat l’impacte de la intel·ligència artificial en l’educació universitària i els reptes i oportunitats que l’eina ofereix per al sistema universitari del futur.

Minoves ha destacat com «la integració de la IA a la universitat requereix no només un canvi de tecnologia avançada, sinó també un canvi cultural i educatiu». «Certament, suposa un canvi paradigmàtic que redefineix com concebem l’educació, la recerca i la gestió universitària», ha afegit.

El rector també ha agraït als assistents, procedents de les universitats d’Andorra, Autònoma de Barcelona, CEU Cardenal Herrera, Girona, Internacional de Catalunya, Lleida, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Ramon Llull i Rovira i Virgili, «la dedicació i compromís en la defensa dels drets de tots els membres de la comunitat universitària». «La vostra tasca és fonamental per a la convivència i el progrés de les nostres institucions, però també per a la societat en el seu conjunt», ha assegurat el rector.

En primer lloc, els participants han pogut conèixer les oportunitats tècniques que ofereix la intel·ligència artificial de la mà del responsable dels serveis informàtics de l'UdA, Aleix Dorca. Tot seguit, una taula rodona d’experts ha centrat el debat sobre els reptes de futur que presenta l’eina digital.

Finalment, la trobada també ha servit per conèixer el patrimoni històric i cultural d’Andorra, amb visites guiades a la Casa de la Vall i un recorregut pel casc antic.