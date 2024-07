Els representants de la Comissió de l'Estatut de l'Artista posen en relleu la precarietat del sector

La Llei de l'Estatut de l'Artista enceta un nou pas en el seu desplegament reglamentari, amb la constitució de la seva comissió de seguiment. La reunió celebrada ahir amb la ministra de Cultura, Mònica Bonell, va comptar amb la presència dels dos representants dels artistes proposats per les entitats culturals del país: el poeta Juli Fernández i el director teatral i dramaturg Juanma Casero.

Ambdós han donat més detalls a EL PERIÒDIC sobre la trobada i en què consisteix aquesta nova legislació, tot indicant la necessitat d'establir una comissió per fer front a la problemàtica actual per la qual travessa el sector artístic del país: "Es podria resumir en què sempre falten ajudes, sempre estem malament", ha afirmat Casero. Tanmateix, ha posat en relleu que es tracta d'un sector "molt precari, intermitent i irregular", però que això no els hi ha de treure el fet de demostrar davant la comissió que són un sector professional: "Volem estar regulats, tenir deures, obligacions i drets", ha continuat, afegint la intenció també d'estar "millor coberts i amb més claredat dins de la casuística d'aquesta professió".

Una comissió amb un objectiu marcat: donar el vistiplau a tots aquells artistes del país que es vulguin inscriure a l'estatut. Com si es tractés d'un 'jurat professional', Fernández i Casero tindran la tasca de dictar sentència sobre si els inscrits són vàlids o no de poder adherir-se a l'edicte esmentat, a través d'una sèrie de requisits que es fonamenten en dos pilars bàsics: una mirada al passat i una al futur. "Els artistes han d'haver tingut uns ingressos mínims de 24.000 euros a l'any i un pla a futur", ha esmentat el dramaturg. Sobre aquest darrer, es tractaria que tots aquells que no compleixin amb el primer requisit, però volen professionalitzar-se en un futur, tinguin la possibilitat de poder presentar un pla a cinc anys per poder complir-lo.

Casero ha posat també en valor que són el primer òrgan oficial que treballarà amb aquest estatut, tot i que "hi ha gent que ja havia començat a caminar abans que nosaltres". "A la reunió participaran els membres dels diferents departaments institucionals, com la CASS, Finances, Tributs i Duanes, i la Societat de Drets d'Autor", ha incidit Fernández, els quals tenen incidència directa sobre el desplegament de la Llei de l'artista.

A més, Casero també ha recalcat que és la primera vegada que s'enfronta a un repte d'aquestes característiques: "És la primera vegada que estic en un lloc així. Intentarem ser la veu de tothom i fer-ho el millor possible perquè tothom se senti inclòs", ha ponderat. Un repte que també comparteix Fernández, qui ha indicat la intenció de parlar amb els diferents actors socials del país per recollir dubtes i aportacions, i començar a treballar-ho en una pròxima trobada. "Una de les casuístiques és que el sector artístic és molt ample i les problemàtiques són molt diferents", ha explicat, posant en relleu que el ventall d'artistes es mou des d'escriptors i músics fins a directors, actors o professionals de l'audiovisual.

Així doncs, la intenció és que la comissió es reuneixi un parell de vegades a l'any, a través de les quals aniran recopilant les sol·licituds i valorant-les dins dels paràmetres de la llei. "La llei és clara i està escrita, ara hem de veure la seva aplicació i modificar-la en funció d'allò que s'ajusta més a les necessitats del sector", ha apuntalat finalment Casero.