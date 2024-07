El 40è Festival de Jazz s'estrena amb gairebé el 80% d'entrades venudes

Escaldes-Engordany ha donat el tret de sortida, aquesta tarda, de forma oficial al 40è Festival Internacional de Jazz amb la rua inaugural protagonitzada per Llibert Fortuny i la XXS Beatband. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat que enguany se celebra el 40è aniversari del Festival després que l’anterior corporació, liderada també per ella i Quim Dolsa, el recuperés després de desaparèixer durant 18 anys, amb una petita empenta el 2004.

En aquest sentit, Gili ha afegit que des d’un inici s’ha apostat de manera clara per la cultura amb la voluntat d’acostar-la a tothom, subratllant que el primer any hi va haver "molta il·lusió, el segon any més i aquest no tinc cap dubte que encara més". La cònsol ha reivindicat que des de fa tres anys, la corporació comunal torna a "creure" en un festival que va ser una referència quan va néixer i que després es va "perdre", ja que "no s'hi va creure tant com hi tornem a creure ara".

Fins a l'11 de juliol, els carrers d’Escaldes-Engordany s'ompliran de ritmes jazzístics amb una sèrie de concerts gratuïts a la plaça Coprínceps, com el celebrat aquesta tarda amb Camarada Ventura, i actuacions amb figures de renom del gènere del jazz que tindran lloc a la sala del Prat del Roure. De fet, ahir dijous per l’escenari del Prat del Roure hi va passar Richard Galliano i avui serà el torn de Kyle Eastwood, mentre que en els pròxims dies actuaran Andrea Motis Trio (dissabte 6 de juliol) i Toquinho & Camila Faustino (diumenge 7 de juliol).

A més, la cònsol major ha destacat que “per ara s’han venut entre el 70% i el 80% de les entrades per cada concert de pagament i més d’un centenar d'abonaments pels 4 dies”. Gili ha valorat especialment el fet que, malgrat que hi ha molts esdeveniments a escala de país durant aquests dies, el jazz continua tenint el seu públic fidel que ha apostat per apropar-se a veure les diferents propostes que el Comú encampadà ha encetat per a aquest any.

El 40è Festival Internacional de Jazz també compta amb la col·laboració i implicació activa dels comerços. I és que en l’edició d’enguany s’ha recuperat el concepte de l’Establiment amic, el qual ha servit per crear sinergies entre el comerç i la corporació amb l’objectiu de promocionar accions importants que tenen lloc a la parròquia i, alhora, atraure moviment local i turístic. En aquesta línia, Gili ha destacat que “la voluntat del Comú és fer esdeveniments per fer poble, tenir una parròquia viva i dinamitzar el comerç local”. Finalment, la cònsol encampadana també ha volgut agrair la col·laboració de l’Ambaixada Espanyola i Francesa, així com la implicació dels patrocinadors principals amb Andorra Turisme i Morabanc.