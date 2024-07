Una delegació del Consell General participa en la 49a Sessió plenària de l’APF

Una delegació del Consell General s'ha desplaçat a Montreal (Canadà) per participar en la 49a sessió plenària de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), la qual va iniciar divendres i està previst que finalitzi dimecres 10. La delegació del Consell General encapçalada per Marc Magallón, president, i formada per Pere Marsenyach, Carine Montaner i Núria Segués. Al llarg d'aquests dies, la delegació andorrana té previst participar en les diverses reunions de les comissions de l'APF, així com a les trobades previstes de les xarxes de dones parlamentàries i de joves parlamentaris.



La sessió plenària pròpiament dita se celebrarà entre els pròxims dilluns i dimarts amb la mirada posada en els mecanismes de vigilància democràtica i també en la intel·ligència artificial, a la qual se li dedicarà un debat general sobre quines implicacions té en el parlamentarisme. A més, està previst que el ple accepti les propostes que contemplen millorar la mobilitat ciutadana entre els països de la francofonia per promoure la creació, innovació i emprenedoria.



Durant la celebració de la sessió plenària, també hi haurà una sessió conjunta amb el Parlament Francòfon dels Joves (PFJ) que en aquesta ocasió compta amb la participació de dos joves andorrans, Inés Bafaluy i Marc Salinas, que també s'han desplaçat fins a la ciutat canadenca.



10a edició del Parlament Francòfon dels Joves

L'objectiu principal del Parlament Francòfon dels Joves és realitzar una simulació parlamentària per il·lustrar, a les noves generacions, el model de la democràcia parlamentària, tot oferint als participants l'oportunitat d'intercanviar idees i debatre sobre qüestions política internacional. A més, el PFJ també serveix per incentivar la creació o enfortiment dels Parlaments nacionals amb la participació dels joves.



En aquesta 10a edició, on es compta amb la participació de Bafaluy i Salinas, es debatran quatre resolucions presentades per les comissions dels joves que se centren en la promoció dels usos oficials i populars de la llengua francesa; la lluita contra la precarietat dels joves; el marc de supervisió de l'activitat dels influencers; i el compromís cívic dels joves en la vida real i no en les xarxes socials.



Aquestes resolucions seran objecte d'una votació diumenge durant la sessió plenària del PFJ i posteriorment es traslladaran a la sessió plenària de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia perquè siguin adoptades en un debat conjunt entre els joves i els parlamentaris.