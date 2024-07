L'OMS classifica el talc com a “probablement cancerigen”

Els experts de l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), han classificat el talc com a “probablement cancerigen per als humans”. Aquest estudi sobre el mineral natural, utilitzat en productes per a nadons i cosmètics, es publicarà a la revista especialitzada The Lancet Oncology i es descriurà en detall en el Volum 136 de les Monografies de l'IARC, que es publicaran el 2025.

L'ús del talc s'ha relacionat amb un augment dels casos de càncer d'ovari en dones que l'utilitzen a la regió perineal. La IARC menciona evidències “limitades” per als humans, però assenyala que hi ha proves “suficients” en experiments amb animals i “fortes” en cèl·lules humanes primàries. També s'indica que l'exposició al talc es produeix principalment en l'entorn laboral durant l'extracció, la molta i el processament del mineral per fabricar productes que en contenen. Aquesta classificació situa el talc dins del “segon nivell més alt de probabilitats” que una substància pugui causar càncer, segons l'anàlisi de l'agència.

L'OMS també ha classificat l'acrilonitril, un compost orgànic volàtil utilitzat principalment en la producció de polímers per a roba, catifes i plàstics en la indústria automobilística i la construcció, com a “cancerigen per als humans”. En aquest cas, la probabilitat que l'acrilonitril sigui cancerigen és encara més alta que la del talc.

Aquesta decisió es basa en “proves suficients de càncer de pulmó” i “proves limitades” de càncer de bufeta en humans. Segons la IARC, el risc més alt d'exposició a l'acrilonitril es troba en la producció industrial d'aquests polímers, tot i que la població general també hi està exposada, principalment a través del fum de les cigarretes, tant per part de fumadors com de fumadors passius.

El precedent amb el talc

L'any 2022, ja va haver-hi controvèrsia amb el talc quan la farmacèutica Johnson & Johnson va anunciar que retiraria del mercat mundial la seva pólvora de talc per a nadons el 2023, a causa de les acusacions que el producte causava càncer. Això va ocórrer dos anys després de la seva retirada dels EUA i el Canadà, forçada per milers de denúncies que posaven en dubte la seguretat del producte.