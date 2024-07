Tret de sortida a 'Sublim', tot i la tempesta

65.000 persones d'una capacitat total de 77.000. Aquest és el total d'assistents que el ministeri de Turisme espera aplegar en les 21 representacions de 'Sublim', la desena funció del Cirque du Soleil al país i que avui a les 22.00 hores obre les seves portes. Un espectacle que se centra enguany en la moda i el comerç com a eixos centrals: "Sempre volem que aquests espectacles tinguin vinculació amb la tradició d'Andorra. L'any passat va ser el món de la festa i l'hostaleria, i aquest any serà amb el comerç, la moda i les compres", ha indicat el titular de la cartera ministerial, Jordi Torres, qui ha asseverat que "serà un espectacle de l'agrat de tots".

Així doncs, tot sembla indicar que la previsió d'ocupació per a les 21 representacions serà molt bona, segons les xifres apuntades per Torres: "Pensem que per a finals d'estiu podríem tenir una ocupació a l'alçada de l'any passat, on estàvem sobre un 85 i un 90%", tot recordant que el mes de juliol sempre ha sigut una època en què costava molt atreure els turistes que vinguessin a Andorra a passar les vacances, motiu pel qual "s'està treballant amb aquesta desestacionalització amb esdeveniments com el Cirque du Soleil, el Classicand o l'Andorra Taste".

Cal indicar que enguany, com ja va succeir l'anterior edició, les 3.500 localitzacions per funció seran totes assegudes. El ministre també ha posat en relleu el fet de programar l'hora d'inici de les diferents representacions a les 22.00 hores, ja que d'aquesta manera es generarà que els espectadors hagin de venir a la tarda i fer pernoctació al país: "És el nostre objectiu, un turisme de proximitat i també familiar", ha indicat.

La cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, tampoc ha volgut perdre's la cita inaugural de 'Sublim', apuntant que "des del minut zero se'ns va demanar col·laboració i vam pensar que era una bona idea", restant a l'espera, però, de veure quins són els números finals en termes generals: "Una vegada acabi, caldrà veure la valoració que fan els comerciants i els hotels", remarcant que a la presentació que els hi van fer a la corporació comunal "els números eren positius, però els espectacles són coses vives i caldrà veure-ho any a any". Així i tot, Losada ha remarcat que l'espectacle té una part cultural i que, des del Comú que encapçala juntament amb Sergi González, "tots els projectes culturals són benvinguts".

La moda com a epicentre de la història

El director de l'espectacle, Oriol Tomas, ha pres la paraula per donar més detalls sobre la història de 'Sublim', la qual versa al voltant de la història d'un dissenyador de moda que, en el seu moment, va arribar a ser una icona de l'alta costura europea i ara es troba preparant la seva retirada. "A través de la història, revivim totes les etapes de la seva vida professional, des dels seus inicis creatius fins al tancament de la seva boutique de moda", ha explicat Tomas, qui ha ponderat que el protagonista anirà coneixent diversos personatges, inclosos els models de l'aparador de la boutique. I és que seran aquests models els que aniran cobrant vida al llarg de la funció, executant una sèrie de números acrobàtics que evocaran la carrera creativa del dissenyador. "És un espectacle ple de poesia, i de bellesa", ha afirmat el director de 'Sublim', posant en relleu "el conjunt aeri de disfresses extravagants a l'estil de la posta de sol".

Per altra banda, el director creatiu de l'espectacle, Gabriel Dubé-Dupuis, ha expressat la seva felicitat per tornar a Andorra després de formar part durant els anys 2015, 2016 i 2017. "Estem extasiats sobre el concepte. Tenim un nou espectacle, una nova etapa i noves acrobàcies per presentar", ha afirmat, tot assegurant que el públic d'enguany es sorprendrà i emocionarà a parts iguals. I és que segons ha posat en valor Dubé-Dupuis, aquesta desena edició comptarà amb una sèrie d'actes que no s'han vist mai fins a la data, com un número de malabaristes "absolutament impressionat i que desconcertarà la ment del públic".

El director creatiu ha ponderat que la idea de l'espectacle va néixer fa sis mesos, durant les vacances de Nadal. Va ser en aquell moment quan Dubé-Dupuis, juntament amb el dissenyador de vestuari Sébastien Dionne i altres membres de l'equip, van començar a construir la història que pren vida a 'Sublim'. "Vam intentar crear com una línia de moda, el millor espectacle possible", ha apuntat, tot indicant que el públic de les diferents funcions podrà veure el resultat de sis mesos de treball "realment dur". A més, ha afegit que aquest pensament creatiu i tot el procés "no podria haver passat sense l'equip de producció extremadament talentós que hi ha al darrere i tot l'equip tècnic".