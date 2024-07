BUFF Megamo i Cannondale ISB Sport asseguren els títols de l'Andorra Epic 2024

L'Andorra Epic 2024 va concloure amb un espectacular últim dia de competició als Pirineus el dissabte, 6 de juliol. Per quarta etapa consecutiva, Mónica Calderón i Tessa Kortekaas, de l'equip Cannondale ISB Sport, van dominar a la categoria femenina UCI. En la carrera masculina UCI, BUFF Megamo va optar per una estratègia més cautelosa i controlada. Hans Becking i Wout Alleman van mantenir una vigilància constant sobre els seus rivals més propers, Sergio Mantecón i José Marí Sanchez, però van permetre que Georg Egger i Lukas Baum es destacessin amb una estratègia més agressiva. La victòria a l'Etapa 4 va proporcionar un consol per a ORBEA Leatt Speed Company, després d'una cursa una mica decebedora per als estimats ciclistes alemanys.

El dia final va començar a Naturland, amb un recorregut de 51 quilòmetres amb 1 280 metres de pujada i 1 650 metres d'emocionants baixades. La pujada principal de l'Etapa 4 es trobava just al començament del recorregut, mentre el camí serpentejava pels senders del Bike Park de Naturland cap a Collada de Pimes i els bunkers de la Guerra Civil Espanyola, just sota el cim d'etapa. Després van seguir 20 quilòmetres de diversió en baixada, recorrent el sender del bosc de la Rabassa i passant per La Comabella abans que el camí tornés a pujar. Els últims 16 quilòmetres van consistir en una exigent pujada que passava per Sant Julià de Lòria i la capital del país, Andorra la Vella, fins a la meta a La Massana.

En entrar a l'etapa final, Cannondale ISB Sport mantenia una còmoda avantatge de 10 minuts i 35 segons sobre el seu equip germà, Cannondale ISB Sport 2. Calderón i Kortekaas havien guanyat les tres etapes anteriors i estaven desitjoses de completar el ple de victòries. Tot i això, no van arriscar-se en l'Etapa 4. Més aviat van permetre que la seva superioritat en les pujades els proporcionés un forat suficient; pressionant Meritxell Figueras i Claudia Peretti abans de trencar la resistència a prop del cim de Collada de Pimes.

El sender del bosc de la Rabassa els va permetre ampliar el seu avantatge a dos minuts. Tot i que Cannondale ISB Sport 2 va poder reduir aquesta diferència en els últims 5 quilòmetres de la baixada cap a Sant Julià de Lòria, les dones de taronja mai van estar en perill de ser atrapades. Això els va permetre gaudir dels quilòmetres finals i del camí cap al títol de 2024. Kortekaas va afirmar que "estic molt contenta d'haver guanyat l'Andorra Epic", destacant que "guanyar les quatre etapes ha estat molt especial, perquè vaig arribar a la cursa sense expectatives. Sabia que estava en bona forma, però ja havia estat una temporada llarga i pensava que podria necessitar algun descans".

Després de quatre dies de competició, Calderón i Kortekaas van assolir un avantatge final d'11 minuts i 39 segons sobre Figueras i Peretti. Almudena Rodríguez López De Armentia i Sara Caballero Pomares, de la Fundació Biela, van completar el podi femení UCI.

BUFF Megamo havia començat la seva aventura a l'Andorra Epic amb dues victòries consecutives d'etapa abans de perdre 2 minuts i 39 segons davant Scott Cala Bandida a l'Etapa 3. Això anticipava una final potencialment tensa per a Becking i Alleman. No obstant això, els homes amb els mallots grocs de CIOVITA no es van deixar intimidar pel risc que Mantecón i Sánchez s'alcessin amb la victòria final i van demostrar el seu millor nivell a l'etapa final.

Darrere dels guanyadors d'etapa, Becking i Alleman van mantenir el control del grup perseguidor i eventualment fins i tot van distanciar a Mantecón i Sánchez per assegurar el seu domini del mallot groc: "entrar a l'última etapa amb només un minut d'avantatge et posa supernerviós," va dir un alleujat Becking, afegint que "juntament amb Wout, he portat el mallot groc a l'Absa Cape Epic aquest any i ara guanyar aquí a Andorra. Així que ja estem desitjant participar en l'SPAR Swiss Epic i, amb sort, podrem igualar aquests resultats a Suïssa també” va concloure Becking

El marge final de victòria de BUFF Megamo va ser de 2 minuts i 10 segons. Scott Cala Bandida només va aconseguir acabar setè a l'etapa final, cedint 54 segons als guanyadors del dia. L'èxit d'Egger i Baum a l'Etapa 4 va assegurar el tercer lloc general per a ORBEA Leatt Speed Company, per davant de Torpado Kenda Factory i els Bulls Mavericks. Simon Schneller i Axel Roudil Cortinat també van gaudir d'un fort últim dia, reclamant el cinquè lloc general en el procés