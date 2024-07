Torna Dijous de Rock a Andorra la Vella

Els grups interessats a participar-hi ha de ser d’Andorra i han de disposar d’un repertori mínim de 50 minuts. A més, hauran de presentar una maqueta o fonograma en format àudio o vídeo i un dossier artístic amb la informació dels membres, la persona de contacte, la biografia del grup, el rider tècnic i fotografies. La convocatòria per als grups interessants a participar-hi ja poden presentar les seves sol·licituds, la maqueta o vídeo i la documentació requerida de manera presencial al Centre Cultural La Llacuna o per correu electrònic a [email protected] . El termini finalitza el 19 de juliol a les 15.30 hores. Cal recordar que el cicle DIJOUSDEROCK es va crear l'any 2000 durant els mesos de juliol i agost, amb l’objectiu de promoure la música jove proporcionant un espai d’actuació als grups del país.

El Comú d’Andorra la Vella recupera el mític cicle de música moderna DIJOUSDEROCK. L’esdeveniment tindrà lloc els dijous de setembre (12, 19 i 26) a les 20.30 hores a la glorieta de la plaça del Poble i té la voluntat d’esdevenir un aparador de la música moderna feta a Andorra, així com promoure el talent nacional.

Per El Periòdic

