No fa ni un mes que Alba Viñals es va proclamar campiona de Catalunya sub18 de 400 metres tanques, i el passat cap de setmana va fer un pas més per repetir la fita, però aquesta vegada a nivell espanyol. L'atleta andorrana va assolir la primera posició amb una marca d'1:00.47, la qual suposa també la seva millor marca personal.

Per El Periòdic

