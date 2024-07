Verdú evoluciona favorablement després de la lesió

Joan Verdú està recuperant molt bé la seva lesió d’esquena per la qual va ser operat. L'esquiador, que va tenir un primer procés de descans obligatori, va tornar a poc a poc a l’activitat física i la passada setmana ja va fer una mica d’esquí lliure a Hintertux (Àustria) per tenir un primer contacte i certificar que la recuperació va pel bon camí.

En aquest sentit, l’equip de l'andorrà va estar la passada setmana a Àustria per provar el material de botes per tenir-ho tot enllestit de cara a la pretemporada a Nova Zelanda, i aprofitant el viatge, Verdú es va desplaçar a la glacera d’Hintertux per fer tres d’esquí lliure. "La idea era provar l’esquena del Joan, que ja comencem a estar a un període per poder testar, sempre amb el vistiplau mèdic", ha explicat el fisioterapeuta de la FAE, Pol Ferrer.

CONTINGUT RELACIONAT: Verdú: "Que no es despisti Odermatt"

"És d’hora per dir-ho perquè la intensitat no ha estat molt alta i les condicions de neu han sigut molt fàcils, però la veritat és que l’esquena està responent molt bé. No hi ha molèsties, estem fent les coses com toquen i la resposta d’aquest primer contacte amb la neu és molt bona", ha destacat el fisioterapeuta de la FAE, qui ha insistit que la intensitat ha estat "baixa" i que les condicions de neu eren "poc exigents per l’esquena, com ha de ser, perquè hem d’anar progressivament".

Ferrer, en darrer lloc, ha assegurat que són optimistes per continuar demanant una mica més als físics i pujar una mica la intensitat, cosa que els dona garanties per poder marxar a Nova Zelanda "amb les condicions òptimes per entrenar amb una pretemporada normal".

Pròximament, Verdú tornarà a visitar a la doctora que el va operar per continuar amb la supervisió del seu cas.