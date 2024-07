Grifols podria sortir del mercat borsari

Grifols ha anunciat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que el seu principal accionista, la família fundadora, juntament amb el grup canadenc Brookfield Capital Partners, han arribat a un acord per estudiar el llançament d'una OPA conjunta sobre tot el capital per tal de retirar la companyia del mercat borsari.



Segons ha publicat el diari La Vanguardia, aquest anunci ha provocat que la CNMV suspengués la cotització de les accions abans de l'inici de la sessió, mentre s'espera que la companyia ampliï la informació disponible.



En un comunicat, tal com explica el mitjà català, Grifols ha explicat que ahir diumenge el seu consell, reunit de manera extraordinària, "va rebre una petició a través dels accionistes familiars de Grifols i Brookfield Capital Partners (UK) Limited per permetre l'accés a determinada informació de la societat per dur a terme un procés de due diligence -auditoria de comptes- en relació a una possible adquisició d'accions de Grifols".



El text destaca l'acord entre la família, que tot i haver deixat la gestió, controla prop del 30% del capital i el 40% dels drets de vot, i el fons per començar a estudiar l'OPA. "La societat avui dia desconeix si es durà a terme o no aquesta operació i desconeix per complet els termes en què, en aquest cas, podria realitzar-se", segons ha apuntat La Vanguardia que adverteix el comunicat.



Grifols va ser l'empresa que la setmana passada va liderar les pujades a la borsa espanyola, amb un increment del 14%, tot i que les seves accions estan encara un 41% per sota del preu que van assolir a principis d'any, abans de l'atac del fons baixista Gotham City Research que va acusar la companyia de falsificar els comptes i de beneficiar els accionistes familiars en els negocis en què participen conjuntament. Malgrat que els comptes van rebre l'aval dels auditors i de la CNMV, la cotització no s'ha recuperat, i divendres les accions van tancar a 8,99 euros.



Finalment, el mitjà català ha exposat que la cotització de la companyia va rebre un nou cop fa quinze dies, amb la decisió de Moody's de rebaixar la qualificació del seu deute fins a B3 i augmentar el seu risc d'impagament. Una altra agència de qualificació, Fitch, en canvi, la va mantenir en B+ i va millorar la seva perspectiva, de negativa a estable. La borsa, amb tot, va donar més pes a la decisió de Moody's, que va destacar que la recuperació del flux de caixa lliure després de l'impacte de la pandèmia ha estat "més lenta de l'esperat".