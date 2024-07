Neix CityXerpa Pay per poder pagar els serveis amb Bizum

L'acord també proporcionarà beneficis als negocis, com ara condicions bancàries especials amb Andbank, transferències gratuïtes, comissions preferents de TPV i opcions de finançament favorables. A més, els comerços tindran més visibilitat en ser inclosos als directoris i suports comunicatius de l'app de CityXerpa, arribant a una audiència més àmplia de turistes i residents.

Aquest codi QR permetrà als clients gestionar els seus pagaments de manera còmoda, simplement acostant el telèfon mòbil al terminal de punt de venda (TPV) del comerç per completar la transacció de manera ràpida i segura.

CityXerpa i Andbank han establert un acord de col·laboració per potenciar les empreses locals i millorar l'experiència de pagament dels clients a través de CityXerpa Pay.

Per El Periòdic

