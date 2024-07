Les dones representen el 2,7% del cos de bombers

Un total de 136 efectius dels bombers es van distribuir en 112 del cos de bombers (CPEIS), 8 alumnes i 16 administratius/tècnics, tal com publica aquest dilluns el departament d'Estadística, a 31 de desembre de l'any passat es disposava d'aquesta xifra. Únicament el 2,7% dels efectius del cos de bombers eren dones, respecte al 97,3% d'homes. En aquest sentit, la ràtio d'efectius dels bombers era de 160 per cada 100.000 habitants, cosa que suposa una variació negativa del 3,4% comparat amb l'any 2022.

Pel que fa als efectius policials, Andorra comptava amb un total de 315 a tancament del mes de desembre del 2023, deu menys que l'any anterior. Així mateix, a 31 de desembre de l'any passat es disposava de 71 efectius penitenciaris, tres menys que l'any anterior. Concretament, 257 formaven part del personal policíac i 58 del personal administratiu/tècnic. Durant el 2023, a més, no hi va haver cap alumne. Quant als gèneres, el 78,7% dels efectius policials eren homes i el 21,3% restant dones, tot i que aquesta proporció s'invertia en el personal administratiu/tècnic, on set de cada deu efectius eren dones. En aquest sentit, la ràtio d'efectius policials per cada 100.000 habitants se situava en 302, la qual cosa suposa un decrement del 5,2% en relació amb l'any 2022.



Finalment, en relació amb els efectius penitenciaris, 59 formaven part del personal penitenciari i 12 corresponien a personal administratiu/tècnic. El 77,5% dels efectius penitenciaris eren homes i el 22,5% restant dones. La ràtio d'efectius penitenciaris se situava a finals del 2023 en 83 per cada 100.000 habitants, la qual cosa suposa un decrement del 8% respecte a l'any anterior.