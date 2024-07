Disminueix un 18,3% el nombre de reclusos al centre penitenciari respecte a l'any anterior

La xifra de persones recluses que hi havia al centre penitenciari de la Comella era de 49 a finals del 2023, la qual cosa suposa un 18,3% menys respecte a l’any 2022, quan el total era de 60. Atès que la capacitat global del centre és de 147 reclusos, això suposa una ocupació del 33,3% a finals de l’any 2023. Segons les dades del departament d’Institucions Penitenciàries, tractades per Estadística, el 91,8% eren homes (45) i el 8,2%, dones (quatre). Per nacionalitat, destaquen l’espanyola i andorrana, amb un 24,5% i un 22,4% del total de persones recluses, respectivament.

Els perfils

Si tenim en compte els ingressos penitenciaris al llarg de l’any 2023, s'observa que es van registrar un total de 131, la qual cosa suposa un decrement del 29,9% amb relació a l’any 2022, en què n'hi va haver 187. La gran majoria de les persones que van ingressar al centre van ser homes, 124, i únicament van ingressar set dones. Per edat, els principals col·lectius es reparteixen entre les persones de 21 a 35 anys, amb el 59,5%, i els més grans de 35 anys, amb el 39,7% del total de reclusos.



Si es té en compte la situació processal de les persones recluses, la mitjana anual en règim penal ha estat de 40,4 persones (un 73,5%) i de 14,6 persones en règim preventiu (un 26,5%).

Les condemnes

Finalment, cal destacar que durant l’any 2023 es van registrar un total de 160 condemnes, les quals suposen un augment del 3,9% respecte a l’any 2022 (154 condemnes). D’aquestes, 152 afectaven a homes i tan sols vuit a dones. La gran majoria (86,2%) es tracta de condemnes finalitzades, mentre que el 13,8% restant eren condemnes en curs. Pel que fa a la seva durada, les més freqüents corresponen a les condemnes d’un mes (27,5%).