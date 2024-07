Caiguda del 7,5% en la importació de carburants al juny per la disminució del consum de fuel domèstic i gasoil

Les importacions durant el mes de juny han sumat un valor de 146,51 milions d'euros, una xifra que suposa una baixada del 3,1% respecte al juny de l'any anterior. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, les partides amb major variació percentual i absoluta positiva han estat la de transport, amb un 18,7%; la de farmàcia-perfumeria, amb un 13,1%; i la de joieria, amb un 49,2%. Per contra, destaquen amb una variació percentual i absoluta negativa els grups d'electrònica (26,2%), begudes i tabac (18,3%), energia (22,7%), construcció (15,4%) i la partida de diversos (12,7%). Durant el primer semestre de l'any, el total d'importacions ha sumat un valor de 882,72 milions d'euros, la qual cosa representa una variació percentual negativa del 0,3% respecte del mateix període de l'any anterior. Així mateix, quant a les dades dels darrers dotze mesos, les importacions han arribat fins als 1.842,9 milions d'euros, un 0,2% més respecte de l'acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior.

Per El Periòdic

