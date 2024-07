Activat un codi lila per agressió de parella a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell

El cos policial ha manifestat que el presumpte agressor va ser localitzat en un bar de la parròquia de La Massana, on va ser controlat per les autoritats. Finalment, la Policia ha advertit al comunicat que els codi lila es posen en marxa en casos d'agressions o situacions de violència domèstica, amb l'objectiu de proporcionar una resposta ràpida i protegir les víctimes.

L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell va activar un codi lila després que una dona informés haver patit una agressió per part de la seva parella, divendres passat a les 23.22 hores. La víctima va denunciar l'agressió, implicant un home resident de 35 anys, segons ha informat la Policia aquest dilluns.

