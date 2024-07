Detingut en ser enxampat amb 2,35 grams de cocaïna a la Frontera del Riu Runer

Un home no resident de 51 anys va ser detingut el divendres passat a les 13.30 hores per portar 2,35 grams de cocaïna a la Frontera del Riu Runer. Segons fonts policials, l'home hauria estat detingut en la primera actuació de la nit que va fer la Policia. El segons arrestat ha estat un home resident de 36 anys per un delicte contra la salut pública i la seguretat del trànsit en ser enxampat amb 0,5 grams de la mateixa substància, que segons fonts policials, correspon a cocaïna. El resident ha estat controlat el dissabte a les 06.15 hores, en una escala d'un edifici d'Andorra la Vella.

D'altra banda, pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la Policia va arrestar durant el cap de setmana un total de dues persones amb taxes 1,95 i 1,34 g/l.s.