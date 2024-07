Un camió s'encasta contra una joieria al Pas de la Casa

Un camió frigorífic s'ha encastat aquest migdia contra l’aparador d’una joieria al Pas de la Casa. Segons un treballador de l'establiment, que tot just entrava al local quan han passat els fets, aquest ha vist com el vehicle anava directe cap a l'aparador. Afortunadament, ni ell ni cap altre treballador ni clients han resultat ferits, deixant com a resultat únicament danys materials.