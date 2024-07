Escaldes estrenarà la seva nova oficina de turisme per a la Festa Major

La parròquia d'Escaldes-Engordany té previst culminar la seva nova oficina de turisme per a la celebració de la Festa Major, la qual tindrà lloc entre els dies 24 a 27 de juliol. A banda, la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, també afegeix la finalització del mirador i les reformes a la plaça del Madriu, les quals formen part del projecte Caldes, que tenen com a objectiu ampliar el nombre d'assistents per a la Festa Major: "Anem una mica ajustats de temps, però ens sembla important poder tenir aquest espai", ha manifestat Gili.

Així, aquest matí a les 11.00 hores s'ha dut a terme la roda de premsa de presentació de la Festa Major d'Escaldes-Engordany a la seu del Comú, encapçalada Gili, i acompanyada pel president de la Unió Pro-turisme, Jaume Ambor, quins han explicat que enguany, la Festa Major d'Escaldes-Engordany viurà dos grans concerts amb la música del trio Stay Homas i una actuació exclusiva de Vicco.

D'aquesta forma, el primer que ha volgut assenyalar la corporació respecte al programa de la festa ha sigut el canvi de format en les activitats infantils per a una major disponibilitat horària d'inflables i activitats, com també en l'obertura anticipada del mercat artesanal i l'habilitació de food-trucks per allargar la durada de celebració i ambient al Prat del Roure. Sobre aquest aspecte, Ambor ha posat èmfasi en l'adaptació de les activitats per a tots els públics, remarcant la incorporació d'una "atracció important", a més d'uns inflables més llargs i acomodats a un major nombre de persones i una gran varietat de jocs de taula que ja es troben distribuïts en tot el parc.

D'altra banda, i entrant en els quatre dies programats per la festivitat, Ambor ha començat explicant que al dia d'obertura, el dimecres 24 de juliol, hi haurà a partir del matí una encesa de traques acompanyada pel so d'un grup musical canillenc i que a l'entrada de l'illa es portarà una caminada per a la inauguració oficial de la festa. A més, el president d'Unió Pro Turisme ha subratllat que els mercats parroquials "seran més grans que el dels anys anteriors" i que es repartiran fins a 17 food-trucks.

Quant al dijous 25 de juliol, Ambor ha remarcat l'esmorçar popular que tindrà lloc al matí al Prat del Roure, amb les quatre hores d'habilitació de colxonetes infables que estaràn disponibles tant al torn de matí com a la tarda (17.00 a 20.00 hores), juntament amb un conjunt de tallers per elaborar manualitats que "donen vida als infants de la parròquia". Al migdia, s'obriran els espais de food-trucks per al consum i hi haurà també actuacions de dues formacions musicals més. Ivan Lira i 'Miki Legendario' posaran el punt final a la nit amb un show humorístic.

Pel que fa a la programació de divendres 26, s'obrirà el torneig de pàdel familiar a les 09.00 hores per a fills i pares i els diferents mercats artesanals a partir de les 11.00 hores. Cal afegir que durant el migdia es duran a terme un ball de sardanes amb l'assistència de la Cobla Santana i de les 18.00 a les 19.00 hores tindrà lloc la festa de l'escuma. De cara a la nit, a partir de les 22.00 hores, hi haurà ball de nit amb l'Orquestra Meravella i a les 23.00 un concert del sabadellenc i resident 'Rokyo' i del trío Stay Homas.

El plat fort musical recaurà sobretot l'últim dia, el dissabte 27, el qual s'iniciarà amb la represa del torneig de pàdel (semifinals i final) a les 09.00 hores i més tard amb una classe de 'zumba'. Durant la tarda es podran veure desfilar fins a 19 personatges de Disney i l'espectacle musical donarà el tret de sortida amb un castell de focs a les 22.30, donant així l'inici a l'espectacle estrella que protagonitzarà la catalana Vicco.

Finalment, en la roda de preguntes s'ha insistit a la corporació comunal en com anaven les obres dels ponts d'Engordany i La Tosca i sobre la construcció de la nova oficina de turisme, recalcant que "s'intentaran acabar per a inici de festivitat". A banda, també se'ls hi ha demanat quina havia estat la motivació per al canvi de format i, en aquest sentit, Ambor ha apuntat en el fet de "crear un ambient especial perquè tothom vingui al poble" i destinar així gran part del dia per a les activitats amb la canalla. Sobre els artistes, Ambor ha recalcat que també han de convidar a alguns de fora per "oferir una major varietat al públic".