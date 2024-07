El Pacte Nacional de Salut es fa efectiu amb la signatura dels 39 actors implicats

Posar el pacient al centre del sistema sanitari. Aquest és l'objectiu principal que persegueix el Pacte Nacional per a la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat de l'esmentat sistema, la signatura del qual s'ha efectuat avui per part de les 39 formacions polítiques, associacions i entitats que la integren. Destaquen les absències dels grups parlamentaris de l’oposició, els quals ja havien comunicat en dies anteriors la seva retirada del pacte, i la dels col·legis de fisioterapeutes, podòlegs i logopedes, els quals també han decidit no signar per al moment a causa de diversos motius.

A priori, els grans reptes del sistema als quals ha de fer front el Pacte semblen clars: l’envelliment progressiu de la població, el cost dels nous tractaments, l’increment de les malalties cròniques i una millora en les condicions dels professionals que conformen l’epicentre sanitari del país. “Cal que els polítics siguem capaços d’expressar un compromís per retenir talent, per augmentar els recursos humans i materials, i per millorar les condicions”, ha expressat el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha emfatitzat que es tracta “d’una confiança mútua” amb tots els actors implicats, ja que “saben millor que ningú quines són les fortaleses i mancances del sistema”.

De cara a poder assolir una solució per a les problemàtiques esmentades, el nou reglament es basarà en quatre pilars fonamentals, tal com ha indicat la titular de la cartera de Salut, Helena Mas: promoció i prevenció de la salut i les malalties; afavorir la part asistenciària amb el reforç de les infraestructures i els professionals; una major sostenibilitat i equitat del sistema amb una revisió dels mecanismes de finançament, i un impuls a la recerca i innovació, les quals són “el motor del canvi” per aconseguir l’objectiu proposat. “Volem posar especial èmfasi a l’oncologia, la salut mental i la conicitat i complexitat, ja que són els tres grans blocs patològics que hem d’impulsar”, ha asseverat la ministra.

