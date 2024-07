Baró demana per les inspeccions de les mesures de prevenció de l’heliport nacional

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat avui una bateria de preguntes escrites amb relació a la resposta rebuda a la demanda d’informació referent al projecte de l’heliport nacional a la Caubella.

Baró ha demanat saber si s’estan duent a terme les inspeccions necessàries per assegurar-se de la implementació de les mesures de prevenció que figura al projecte esmentat i si s’estan realitzant inspeccions. De fer-se, el conseller general del PS sol·licita conèixer qui les fa, amb quina periodicitat i quin cost tenen, així com quines són les conclusions d’aquestes, desglossades per data d’inspecció.

Finalment, el també president del partit socialdemòcrata, ha preguntat per la planta endèmica a la qual es fa referència en els documents que l’Executiu va fer arribar al conseller general arran de la demanda d’informació, el qual qüestiona si ja s’ha fet el trasplantament d’aquesta i quin n’ha estat el resultat.