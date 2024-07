Marc Vidal serà porter del Celta Fortuna

Marc Vidal, porter de l'FC Andorra, farà les maletes cap a Vigo per jugar amb el filial de l'equip de la ciutat, el Celta Fortuna. El porter té contracte amb el club tricolor fins a l'any 2025, però tal com han avançat diferents mitjans, serà el conjunt gallec qui es faci amb els seus serveis per als pròxims cursos per jugar, en principi, a Primera Federació amb el segon equip del Celta de Vigo, tot i que també podria entrar en dinàmica del primer conjunt.

Amb 24 anys, el de Vila-real va jugar la temporada passada cedit al Barça Atlètic en la mateixa categoria esmentada anteriorment, tenint un paper important i quasi assolint l'ascens a LaLiga Hypermotion. Amb el filial blaugrana va jugar 25 partits, encaixant 30 gols.

JANDRO S'ACOMIADA

Dins l'episodi de sortides que ha de protagonitzar l'FC Andorra aquest estiu, n'hi ha una que s'acaba de complir, la de Jandro Orellana. El migcampista tenia vinculació contractual amb l'entitat pirenaica fins a l'any vinent, però amb el descens a Primera Federació, i tal com va avançar aquest mitjà, la seva voluntat és continuar al futbol professional. Així, aquesta tarda s'ha acomiadat del club: "Ha estat una experiència inoblidable, plena de bons moments, reptes i, sobretot, aprenentatges". "No tinc cap dubte que complireu els objectius i tornareu allà on us mereixeu", ha afegit. Des d'Espanya ja s'ha informat que equips de Segona Divisió com l'Sporting de Gijón tenen apuntat el seu nom a l'agenda de possibles incorporacions.