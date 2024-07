Stéphane Vojetta guanya les eleccions legislatives a l'ambaixada francesa a Andorra

Els resultats definitius de les votacions de les eleccions legislatives a l'ambaixada francesa confirmem la victòria d'Stéphane Vojetta, un cop s'han recomptat no només els vots de l'urna sinó els emesos electrònicament. D'aquesta manera, el candidat afí a Emmanuel Macron ha obtingut finalment un suport entre els electors francesos residents a Andorra del 71,14%, un percentatge que s'ajusta lleugerament a la baixa respecte del resultat que s'havia donat amb el recompte únicament dels vots a la urna, i que li donaven un suport del 74,01%.



De fet, el vot electrònic ha donat un suport a Vojetta del 69,29%. D'aquesta manera, segons les dades finals, dels 966 vots registrats a Andorra, 594 han estat per a Vojetta i 241 per al candidat del bloc d'esquerres, Maxime Da Silva. Cal subratllar que eren 2.666 les persones que estaven inscrites per poder votar a l'ambaixada.



Així, si Vojetta ha obtingut un suport del 74,01% a l'urna i del 69,29% si es té en compte el vot telemàtic, Da Silva n'ha obtingut, respectivament un 25,99% i un 30,71%, amb la qual cosa el suport total ha estat del 28,86%.

Scholz, "alleugerit"

D'altra banda, l'ACN ha informat que el canceller alemany, Olaf Scholz, s’ha mostrat aquest dilluns “alleugerit” pel resultat de les eleccions legislatives a França, que han donat la victòria al Nou Front Popular d’Esquerres i al bloc centrista d’Emmanuel Macron, relegant l’extrema dreta de Marine Le Pen al tercer lloc. Segons Scholz, es tracta d’una “bona notícia” per a les relacions francoalemanyes. El canceller ha apostat perquè ara es formi un govern “de manera constructiva”, i amb un esperit europeista.