Tret de sortida a les competicions europees. Demà a les 20.00 hores la UE Santa Coloma serà l’encarregada d’obrir el calendari de duels internacionals per als conjunts andorrans, enfrontant-se contra un tot poderós FC Ballkani en la fase prèvia de la Champions League. Ho faran a l’Estadi Nacional, sabent que sortir vius en aquest primer matx, a casa, és de vital importància si volen tenir opcions de passar de ronda.

De totes maneres, els colomencs arriben amb «una eufòria increïble», tal com ha destacat l’entrenador Boris Antón, qui reconeixia que no parteixen com a favorits, tot i que «al futbol sempre es pot donar la sorpresa».

Cal apuntar que els kosovars arriben després de vèncer la Superlliga nacional del seu país havent perdut només quatre duels dels 36 que van jugar, marcant 62 gols i rebent-ne 26. A més, ja saben el que són les rondes prèvies de les cites europees, fins i tot disputant les fases de grups de la Conference League, per la qual cosa «ens trobarem, en principi, un conjunt que ens superarà en totes les facetes importants», ha indicat Antón.

Demanat pels punts forts del rival, el tècnic de la UE ha apuntat que el Ballkani destaca per jugar un futbol total: molta pressió després de pèrdua, bloc molt alt, joc combinatiu molt bo i físicament molt potents. D’aquí que radiqui la importància de sortir vius del Nacional i «poder plantar cara allà», al Suva Reka City Stadium, la setmana vinent.

El vigent campió de lliga i copa andorrana, per la seva part, ha protagonitzat diferents sortides i arribades durant l’estiu, però Antón ha assegurat que «s’ha intentat mantenir l’entitat competitiva del grup». «Estan el qui volem que estiguin i amb els quals treballarem fins al final», ha afegit l’andorrà.

En darrer lloc, i preguntat per quin aspecte ha de prevaldre per assolir un bon resultat, l’entrenador ha esmentat que la clau és la confiança: «En el pla de partit i en tot el que s’ha treballat fins ara. Al futbol sempre han passat coses molt maques i aquesta vegada estic segur que ens tocarà a nosaltres». El seu plantejament no diferirà gaire del de Ramón Calderé, tot i que «ens adaptarem al context i a la realitat del rival, molt diferent de la qual ens hem trobat durant el curs».