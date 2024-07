Martí Vilà renova amb l'FC Andorra fins al 2026.

El de Berga va arribar al Principat l’estiu de 2020 amb l’equip a 2a Divisió B, i aquella temporada va aconseguir l’ascens a 1a RFEF i disputar, per primera vegada en la història de l’entitat, el play-off a LaLiga 2, mentre que l’any següent encara va ser més exitós amb el salt definitiu al futbol professional. Ja a Segona Divisió, les lesions han condicionat la trajectòria del lateral, "que ha estat sempre un jugador important i protagonista quan ha estat disponible", ha apuntat el club.

Martí Vilà i l'FC Andorra amplien la seva vinculació dues temporades més, tal com ho ha fet oficial el club fa just uns minuts. En aquest sentit, el lateral, que va finalitzar contracte el passat 30 de juny, ha signat la seva renovació fins al 2026. Enguany, Vilà complirà la seva cinquena temporada a l’entitat.

Per El Periòdic

