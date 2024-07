Gerard de la Casa manté el lideratge a la provisional del CCM 2024

Un cop superat el repte d’Alp, de la Casa i el seu equip començaran a treballar en la posada a punt per afrontar en les millors condicions possibles la Pujada a Chantada, vàlida per al Campionat d’Espanya de Muntanya.

Es van complir els pronòstics a la XIII Pujada Alp 2500. Així doncs, en un dels escenaris més ràpids del calendari del Campionat de Catalunya de Muntanya, Gerard de la Casa (Ford Festa WRX - Baporo Motorsport) va cedir de manera més clara del que és habitual davant les imponents prestacions del Porsche pilotat per Jordi Gaig. Tot i això, continua al capdavant, per la mínima, de la classificació provisional del català de l’especialitat de la present temporada, una vegada disputats els quatre primers meetings del certamen.

Per El Periòdic

