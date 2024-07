La Coordinadora enceta una enquesta per alçar la veu contra els abusos dels propietaris

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha encetat una enquesta a les xarxes socials dirigida a tots aquells ciutadans del país que hagin tingut problemes i dificultats, legals o il·legals, amb el lloguer dels seus habitatges. Un qüestionari que es pot fer tan de manera anònima o bé brindant a la plataforma les teves dades de contacte, tot sota l'objectiu "d'alçar la veu" contra les trampes i abusos comesos pels grans propietaris del país: "Després del treball fet contra la Trampa del fill, és el moment de donar un pas endavant", han afirmat, tot posant en relleu que la classe treballadora d'Andorra viu principalment de lloguer, el qual "ens obliga a malviure o marxar del país".

El comunicat emès per la Coordinadora continua tot indicant que, malgrat que les pròrrogues dels contractes de lloguer "ens han donat un respir", es continuen patint molts problemes en matèria d'habitatge, els quals es veuran accentuats en el moment que finalitzin les pròrrogues esmentades. "Com sabem, la Trampa del fill era una molt generalitzada, però hi ha altres", han apuntalat, posant com a exemples diversos el reclam de deutes falsos, el cobrament de despeses inexistents, les diferents formes d'assetjament, el xantatge o l'abús d'autoritat, entre altres.

La plataforma ha finalitzat el comunicat manifestant que "el poder econòmic amb el qual compten grans propietaris, sumat a les traves burocràtiques de l'estat i del sistema judicial, deixa als ciutadans indefensos inclús davant d'actuacions legals de les propietats". Així doncs, des de l'entitat es convida a tots aquells que puguin sentir-se identificats amb algun dels exemples exposats a realitzar el qüestionari, el qual ajudarà, un cop recopilades totes les respostes, a trobar l'epicentre de les problemàtiques per les quals travessen una gran part de la ciutadania del país.

D'aquesta manera, l'enquesta efectuada està dividida en tres grans blocs: preguntes més generals, les quals són de resposta obligatòria; preguntes més al detall, amb resposta voluntària; i, finalment, un formulari - també voluntari - en què deixar plasmades les teves dades de contacte per formar part del grup d'afectats i afectades. Així i tot, des de la plataforma s'anima a tots els participants a no expressar-se de manera voluntària, amb la intenció de poder fer més força en la causa: "Tot i que pots realitzar aquesta enquesta de manera anònima, t'animem a sumar el teu granet de sorra a la lluita que estem iniciant. Per un habitatge digne!".