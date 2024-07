Èlia Pascuet competeix en la primera prova del mundial femení de trial

Èlia Pascuet va participar, el passat cap de setmana, en la primera prova del mundial femení de trial que es va portar a terme a Alemanya. La pilot va prendre part en la categoria Women 2, on tot i quedar en l'última posició els dos dies (era una prova doble) va sumar una més que important experiència de cara al futur.

La pilot de la Federació Motociclista d'Andorra (FMA) va patir, sobretot durant el primer dia, els nervis de la competició. En aquest sentit, i segons ha apuntat la mateixa federació, veure's la representant del país en la primera prova mundialista li va pesar molt, tot i que malgrat això, no va deixar en blanc cap zona.

El segon dia, tot i continuar amb els nervis, la jove de 16 anys va sortir mentalitzada que la cita germànica li havia de servir per agafar experiència. Així, va finalitzar-la amb bones sensacions i fent algun zero de penalització. "Estic contenta com he acabat aquesta segona jornada", va explicar Pascuet només acabar, esmentant que es va poder treure una mica els nervis "i això ha fet que pogués gaudir una mica del trial".