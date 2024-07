Josep Maria Missé continuarà al capdavant de la FAA

Josep Maria Missé continuarà com a president de la Federació Andorrana d'Atletisme (FAA) durant quatre anys més després que la Junta Electoral de l'esmentada federació proclamés guanyadora l'única candidatura presentada, la seva.

En aquest sentit, el passat 3 de juliol va ser el darrer dia per presentar candidatura, i l'endemà la Junta Electoral va validar la de Missé, l'única, un cop comprovat que complia amb els requisits previstos en els estatuts de la FAA i en el Reglament de les eleccions. Un cop validada es va obrir un període de dos dies hàbils per presentar recursos, el qual va finalitzar ahir, per la qual cosa la Junta va proclamar guanyadora la candidatura presentada.

Anna Achon mantindrà la vicepresidència i David Piñol continuarà com a tresorer. Aina Cinca serà secretària, i Mireia Molins, Sandra Olivé, Laurance Lestang, Raül Gonzalez, Pau Blasi, Ignasi Vilamajor, Marc Tramunt, Ferran Riu i Xavier Mujal seran vocals.