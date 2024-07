Gerard Mora acaba segon en la XI Challange Circuito Cántabro

D’altra banda, diumenge passat es va disputar l’última cursa de la Copa Catalana Internacional de BTT a la Vall de Boi, més concretament a Barruera, dintre del BUFF Mountain Festival. En la categoria Elit i en la modalitat de Cross-Country va participar l'andorrà Oriol Pi, qui fent una cursa de menys a més, va finalitzar en sisena posició de la seva categoria i 17è absolut. Pi tornarà a competir aquesta setmana en el Campionat d’Espanya, a Huelva, on es trobarà un gran gruix de corredors amb els quals va compartir graella el darrer cap de setmana.

L'andorrà Gerard Mora va participar en la XI Challange Circuito Cántabro, una prova que consta de tres etapes i es disputa íntegrament a la localitat d’Escobedo, Cantàbria, i en la qual va assolir la segona posició. La primera etapa va ser a Camargo, constava de 92,4 quilòmetres i Mora va quedar en tercera posició. En la segona, de 106,9 quilòmetres a Riuloba, el ciclista tricolor es va imposar a l’esprint i es va col·locar el jersei de líder de la general, mentre que en la darrera etapa, a San Pantaleón, de 91,6 quilòmetres, el del Principat va aconseguir la quarta posició, la qual li va valdre per assolir el segon lloc de la general.

Per El Periòdic

