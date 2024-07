Kiku Parcerisas, nou tècnic del filial de l'FC Andorra

El Club Gimnàstic de Manresa va fer oficial ahir a la nit l'arribada de Kiku Parcerisas com a nou entrenador per al seu conjunt sènior, el filial de l'FC Andorra. Arriba procedent del Badalona Futur, on va agafar el relleu a l'actual tècnic del primer equip tricolor, Ferran Costa, per encapçalar el projecte del nou filial a Primera Catalana. Parcerisas també ha estat a les banquetes del futbol base del Girona, amb el juvenil A del Badalona i al Club Esportiu Banyoles.