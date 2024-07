Anna Maria Villas substituirà Amadeu Rocamora al capdavant de Càritas Andorrana. Així ho ha fet públic aquest dimarts el Bisbat d'Urgell en una circular en la qual comunica diferents nomenaments per a la diòcesi, tan parroquials com no, als quals es va procedir el passat diumenge, coincidint amb la festa de sant Ot. No serà l'únic canvi a Càritas, ja que també ha transcendit que mossèn Josep Chisvert serà el consiliari de Càritas Andorrana en substitució de mossèn Ramon Sàrries.



A més a més, també s'ha comunicat diferents canvis parroquials. Així, mossèn Antoni Elvira serà a partir d'ara rector de la parròquia de sant Pere Màrtir d'Escaldes-Engordany, en substitució de mossèn Jaume Soy, que es jubila. El canvi a Encamp també comporta que hagi hagut de ser nomenat un substitut per a Elvira com a rector de santa Eulàlia, que a partir d'ara passarà a Àlex Vargas, que també serà delegat diocesà de joventut, jutge diocesà del tribunal eclesiàstic i vicesecretari general del Bisbat d'Urgell.