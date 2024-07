El PS mantè la seva postura sobre el Pacte de Salut: “El temps posarà les coses al seu lloc”

El grup parlamentari Socialdemòcrata es manté ferm en la seva postura sobre el Pacte Nacional de Salut, la signatura del qual es va dur a terme ahir amb la presència dels 39 actors implicats, el cap de Govern, i la titular de la cartera ministerial, Helena Mas. “No pensem que això sigui un pacte i per això ho vam declinar”, ha afirmat la consellera general, Susanna Vela. Concretament, ha explicat que des del ministeri de Salut haurien de fer un plantejament del pla i “recuperar la proposta on parlàvem de finançament de la sanitat”, deixant clar que “si ens haguessin plantejat això, sí que haguéssim signat”.

Tanmateix, Vela ha recordat que el document actual no té calendaris ni pressupostos, apuntalant que més que un pacte amb l'objectiu de millorar el sistema sanitari es tracta d'un “brindis al sol”. Per aquest mateix motiu, la consellera general ha indicat que no li augura una bona consecució dels treballs i creu que “el temps posarà les coses a lloc”.

En darrer lloc, la presidenta suplent de la bancada socialdemòcrata ha valorat el treball fet per l’anterior ministeri de Salut, encapçalat per Joan Martínez-Benazet, tot sentenciant que allò que es va proposar en el seu moment "va quedar en un calaix".