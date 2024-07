Les denúncies per violència de gènere augmenten un 10% amb relació al 2023

El servei d'atenció a les víctimes de violència de gènera ha atès en els sis primers mesos de l'any un total de 209 casos. Es tracta d'una xifra superior a la que es va registrar en el primer semestre de l'any passat, quan el total va ser de 185, és a dir, un 10% menys. A banda d'això, on es dona unadiferència més important entre un període i l'altre és en els casos nous, ja que mentre que aquest any se n'han atès 90, la xifra l'any passat va ser de 66.



Així, segons les dades facilitades pel servei, a banda dels 90 casos nous atesos aquest any, n'hi ha 88 de prevalença (seguiments d'anys anteriors), i altres 31 corresponen a persones que han retornat al servei després d'haver-lo deixat. D'altra banda, si es comparen aquestes dades amb les de l'any passat, tenim que els casos nous van ser 66, els de prevalença 81 (set menys que enguany) i de retorns n'hi va haver 38, set menys que aquest any.

Respecte al perfil de les dones que el servei ha atès aquest any, tenim que el gran gruix es troba en la franja compresa entre els 28 i els 51 anys. Així, 72 de les víctimes tenen entre 28 i 39 anys, i altres 72, entre 40 i 51. A més, trobem que 27 de les víctimes són força joves, ja que tenen entre 18 i 27 anys, i d'altres 22 estan en la franja compresa entre els 52 i els 63 anys. Cal remarcar que de menys de 18 anys hi ha dues persones; tres tenen entre 64 i 73 anys i una, més de 74. D'altres 10 no consta la seva edat.



Finalment, convé recordar que l'any passat es va tancar amb l'atenció de 301 casos, dels quals 147 eren nous. El total suposava 23 menys que el 2022, quan el total llavors es va elevar a 324. Veurem si enguany s'incrementa aquesta xifra o bé decau de cara a la segona meitat d'any.