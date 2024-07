L'FC Andorra es reforça amb Erik Morán

L'FC Andorra continua sumant efectius abans de l'inici de la pretemporada i ha arribat a un acord amb l'experimentat migcampista Erik Morán. El jugador té una àmplia experiència a Primera i Segona Divisió, arriba lliure i signa per una temporada més una altra d'opcional.

Nascut a Portugalete, arriba procedent de l'Amorebieta, amb qui va jugar la temporada passada a LaLiga Hypermotion. Amb els bascos, Morán va disputar 32 partits en una categoria que coneixia a la perfecció, ja que hi havia jugat un munt de temporades vestint la samarreta d'equips com el Leganés, el Saragossa, el Màlaga, el Numancia i la Ponferradina.

Format a les categories inferiors de l'Athletic Club, el migcampista, com s'ha esmentat, també té experiència a Primera Divisió. Va debutar amb el primer equip de l'Athletic en un partit contra el Reial Madrid disputat l'abril de 2013 i va fer el salt definitiu just l'estiu següent. Amb els lleons va jugar-hi un curs i mig fins que va sortir cedit a mitja temporada al Leganés. A la màxima categoria també hi ha jugat en una segona etapa amb l'esmentat equip madrileny, i amb l'AEK d'Atenes, en aquest cas a la Superlliga grega.