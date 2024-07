La tercera nit d'estiu de FEDA Cultura abasta el mite del llac d'Engolasters

Les activitats de les Nits d’estiu de FEDA Cultura continuen avançant i aquest divendres, la riba del llac d’Engolasters serà la protagonista d’una representació teatral. Així, els visitants podran reviure la llegenda de les 'Dones d’aigua'; un espectacle que uneix la dansa i el teatre i que permetrà tornar a viure la part més mitològica d'Engolasters.



Des de la Moixera Educació Ambiental descriuen la peça com: “Entre llums i ombres, les dones encantades revelen els secrets dels seus mons i la seva eterna connexió amb els elements naturals. Un homenatge poètic i visual que celebra la bellesa i el poder de la natura”. Breument, l’argument portarà el públic a conèixer la història d'un poble engolit per les aigües i “traslladar-se a un món oníric, on la màgia pren vida”.



Altrament, FEDA Cultura recomana que qui vulgui gaudir de la representació porti la seva llanterna i una manta o estoreta per poder seure còmodament a terra i gaudir d'aquesta experiència única en un entorn incomparable. Val a dir que en aquesta activitat hi haurà dos passis: un a les 19.00 hores i l’altre a les 19.45.



Finalment, cal remarcar que encara hi ha algunes places disponibles per participar-hi. Per tal de fer-ho, s'ha de reservar escrivint un correu a [email protected] o trucant al MW Museu de l’Electricitat al 739 111. Cal destacar que totes les activitats són gratuïtes.