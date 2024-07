Monnie & The Awesome Boys inauguren demà les 'Nits Obertes' d'Ordino

Chanson française, bossa nova, jazz i blues. Es tracta d'alguns dels gèneres que es podran escoltar aquest dimecres a les 21.00 hores de la mà de la formació 'Monnie & the Awesome Boys'; el primer grup que actuarà aquest estiu a la plaça Major d'Ordino en el marc del cicle musical 'Nits Obertes'. Un concert que els seus integrants descriuen com a "agradable" i que han plantejat amb l'objectiu de fer passar una bona estona al públic que s'hi apropi.

"Volem que la gent s'ho passi bé, que s'oblidi dels seus problemes i, fins i tot, qui vulgui, que s'animi a cantar!" comentava en aquest sentit la cantant del grup, Mònica Sans, qui defineix les seves actuacions de participatives i 'easy listening'. Cal recordar que 'Monnie & the Awesome Boys' va néixer ara fa deu anys i està format per Sans (veu), Llorenç Roca (bateria) i Marcel Janer (piano), els seus acompanyants.

Es tracta de tres músics amb formació a l'Aula de Música Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu que no van tardar a posar-se d'acord per explorar sonoritats mínimes i oferir un repertori basat en la fusió de "temes coneguts pel públic de sempre" en diferents estils i idiomes com Sympathique de Pink Martini, Pata Pata de Miriam Makeba o I Feel the Earth Move de Carole King.

D'altra banda, una petita mostra del seu treball que es pot escoltar a través de Soundcloud al seu web. "Cantem temes en anglès, francès i també alguns en alemany i italià" apuntava la vocalista, mentre afegia que, des del 2015, han fet actuacions a diversos festivals, com ara a la Sala Apolo, a El Maratón des Sables o al desert del Marroc.



Sans també comentava que l'any passat van publicar el seu primer single propi a Spotify, The Cathar Man; una cançó que parla sobre el campanar de Creixell (obra de Josep Maria Jujol) i que sorgeix d'una investigació històrica feta per la mateixa Sans, arquitecta de professió."M'he adonat que m'interessa fusionar la música amb l'arquitectura", declarava l'artista.

"Penso que Jujol és interessant com a personatge" destacava la cantant, tot explicant que properament el senzill es complementarà amb altres temes sobre la figura de l'arquitecte modernista. "És un personatge que s'està recuperant. Volem inspirar-nos en la seva vida i transmetre la seva figura més enllà de Catalunya" avançava la cantant, mentre afirmava que molt probablement el treball, en format dedisc, es publicarà a mitjan any que ve.

Per acabar, Sans explicava que aquest interès per fusionar música i arquitectura neix dels seus viatges al Nepal, on fa molts anys que hi col·labora amb projectes de cooperació. "Allà vam treballar l'arquitectura antisísmica i vam veure que la música funcionava molt bé per comunicar coneixements sobre les necessitats bàsiques" assegurava l'intèrpret, qui espera convertir, per uns instants, la plaça Major ordinenca en un espai màgic.