Neix l'ACA eSports Sim Cycling, un projecte que vol generar referents femenins

L'Automòbil Club d'Andorra (ACA) ha presentat aquesta tarda l'ACA eSports Sim Cycling, el primer equip de ciclisme virtual del país. Si la fita fos poca, es tracta d'un projecte totalment femení pel que fa a les esportistes, ja que està format amb Anna Sonnery i Magalí Salomon, les quals compten amb Kilian Folguera com a tècnic esportiu. Segons ha apuntat el secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas, el principal objectiu d'aquest equip nascut fa sis mesos és el de generar referents femenines en el món de l'esport virtual i fer "un espai purament femení".

Durant la roda de premsa, s'ha destacat que la participació femenina en els eSports "és molt minsa", i aquest és un dels principis pel qual sorgeix aquest conjunt. En aquest sentit, Sasplugas ha esmentat que durant una competició digital en la qual l'ACA va prendre part, a Singapur, es van adonar que el ciclisme virtual era el més 'popular' entre les dones, i des de llavors van començar a confeccionar el projecte amb una clara voluntat, també, de "reduir l'escletxa que hi ha en els esports electrònics". Un dels factors clau a l'hora de confeccionar les esportistes de l'equip ha estat el compromís, ha afegit el secretari general de l'ACA.

Demanades per com ha estat el procés, Salomon ha comentat que va rebre la trucada de Folguera i no s'ho va pensar: "Vaig dir que endavant". Precisament ella mateixa va ser qui posteriorment va posar el nom de Sonnery sobre la taula per completar la dupla, qui també va acceptar des del principi. "És una oportunitat perquè la dona tiri endavant en l'esport i donar un missatge a les nenes per continuar treballant", ha assenyalat la mateixa Sonnery. Totes dues han apuntat que la pràctica tradicional de ciclisme era molt difícil de compaginar amb la feina i, en relació amb això, el seu tècnic esportiu ha explicat que un entrenament de màxim una hora i mitja en simulador iguala a un de tres hores per carretera.

Les competicions d'aquesta disciplina se centren en el període hivernal, entre l'octubre i el gener, i des de l'ACA valoren debutar en Zwift, una de les plataformes que utilitzen i la qual compta amb molts nivells. Per això, ara estan en procés de cercar en quin nivell es troben i a l'octubre ja decidiran en quin competeixen. D'altra banda, cal apuntar que el Comitè Olímpic Internacional (COI) va aprovar fa un parell de setmanes la creació dels Jocs Olímpics dels eSports, una cita en la qual l'ACA eSports Sim Cycling podrà prendre part.