Jean Montero marxa al València

El MoraBanc ha recordat que havia executat la clàusula acordada amb el Dreamland Gran Canaria el passat 30 de juny, fet que convertia a Montero en jugador tricolor de ple dret, després que l'exterior estigués cedit a les ordres de Natxo Lezkano el passat curs. La xifra del traspàs, però, no s'ha anunciat, tot i que segons apunten altres mitjans del país, rondaria els 550.000 euros, la venda més alta de la història del conjunt pirenaic.

El MoraBanc Andorra ha fet oficial la sortida de Jean Montero després d'arribar a un acord pel seu traspàs amb el Valencia Basket. El dominicà tanca així la seva vinculació amb el club tricolor després d'un curs en el qual ha sumat al seu palmarès el premi a Millor Jugador Jove de la Temporada per segona vegada consecutiva i ha estat nomenat MVP del mes d’abril. Pel que fa a estadístiques, el base va finalitzar amb 15,7 punts, 5,1 assistències, dues recuperacions i 20 de valoració mitjana per partit.

