L'FC Andorra fitxa Joel Arumí

L'FC Andorra completa la banda esquerra de la defensa després del fitxatge de Joel Arumí. El jove lateral català arriba procedent del filial de l'Atlètic de Madrid, amb qui ha jugat aquest darrer curs a Primera Federació, i firma amb els tricolor per una temporada amb opció d'ampliar el contracte un any més.

Per El Periòdic

