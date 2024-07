Passa a disposició judicial l'única detinguda per l'altercat a Soldeu

La presumpta agressora de l'altercat a Soldeu ha passat aquest dimarts a disposició judicial, mentre que l'altre home controlat per la Policia va quedar en llibertat aquest mateix dilluns. Es tractaria d'un succés que es remunta a la nit de diumenge, moment en què agents policials es van desplaçar fins al lloc dels fets després que efectius dels Bombers els avisessin que estaven atenent un home a la via pública que presentava diferents contusions i un tall important al cap, possiblement fruit d'una baralla. Allà, els agents van trobar un rastre de sang que els va conduir a un domicili particular on presumptament s'hauria produït l'agressió.

Segons expliquen les autoritats, la dona que els va obrir la porta del domicili duia una samarreta plena de taques de sang, així com les mans i la cara, i també presentava dos talls als dits polze i índex de la mà dreta. Tal com indicaven els primers indicis, tot apunta que es tracta de l'exparella i companya de pis de l'home ferit, que per un tema banal haurien tingut una discussió que va desembocar en una agressió. Tot apunta que la dona hauria colpejat l'home amb un objecte - presumiblement una ampolla de vidre -. Durant el control, a més, la dona va mostrar una actitud “incoherent” en les seves explicacions i també “un estat de nervis important”.



Paral·lelament, la Policia es va desplaçar a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per tal de parlar amb l'agredit. En arribar al centre hospitalari, van ser alertats que també hi havia una altra dona amb una ferida greu a l'abdomen, la qual va arribar a precisar una intervenció quirúrgica, i que van relacionar amb el succés anterior, ja que es tractava de la filla de la presumpta agressora.

Els agents policials han afirmat que des de l'inici, tots els implicats en la baralla van donar explicacions incoherents i no van voler aclarir com s'havien desenvolupat els fets. Per tot plegat, inicialment es va decidir detenir a l'home i la dona, dos residents de 55 anys. A més, segons confirma la Policia, en l'enquesta posterior es va determinar que la dona detinguda, presumiblement després d'una desavinença familiar, va colpejar el cap de la víctima amb una ampolla de vidre o un objecte similar. Posteriorment, hauria tingut un enfrontament amb la filla que va acabar amb una agressió a l'abdomen amb un ganivet.

Així doncs, la detinguda es troba ara a esperes de judici, després d'haver sigut transmesa a disposició aquest mateix dimarts. Per altra banda, l'home ja es troba en llibertat. L'estat de la víctima de l'agressió a l'abdomen encara és una incògnita, en tractar-se d'un cas judicialitzat.