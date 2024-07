En surten vius, però amb regust de poc (1-2)

"Ens trobarem, en principi, un conjunt que ens superarà en totes les facetes importants". Aquestes eren les declaracions prèvies de Boris Antón al partit que ha tingut lloc aquesta tarda. També va dir que no posarien les coses fàcils als kosovars, i no es va equivocar, almenys en aquesta segona frase. El partit ha finalitzat amb victòria de l'FC Ballkani per 1-2, però amb uns colomencs plantant cara i complint un dels seus objectius, sortir vius per afrontar el partit de tornada.

La primera clara ha arribat per als d'Ilir Daja al minut vuit, amb una passada en profunditat llarga que Bernard Karrica gairebé ha transformat després de veure Alex Ruiz avançat, tot i que l'acció ha acabat en res. Els locals han vist poca pilota, però quan ho han fet, l'han sabut moure com ningú. Així, al minut 13, i després d'una bona acció, Joaquín Carlos Cifuentes ha provat sort amb un xut des de la frontal que tot i sortir mal colpejada, ha obligat el porter rival a allunyar el perill a córner. A aquest l'han seguit tres tirs més des del racó del rectangle de joc per als andorrans, un dels quals gairebé acaba amb gol en pròpia.

Era el minut 22 quan Youssef El Ghzaoui ha recuperat l'esfèric a tres quarts, i tot sol se n'ha anat cap a la porteria contrària per col·locar-se el tir a l'esquerra i enviar la pilota al fons de la xarxa, obrint així el marcador. Els d'Antón no s'han enfonsat, i instants després Bilal El Bakkali ha tingut una altra acció de perill després de rebre un refús dins l'àrea per xutar, aquesta vegada, directe al pal. De totes maneres, l'acció s'ha anul·lat per fora de joc.

Karrica ho ha intentat per als seus, però un Ruiz clau sota pals ha evitat l'empat, cosa que no ha pogut fer al 40' quan l'àrbitre del duel, Marcel Birsan, ha xiulat penal a favors dels visitants. Lindon Emerllahu ha estat l'encarregat de transformar-lo enganyant al porter tricolor. Abans d'anar als vestidors, Adri Da Cunha ha tingut l'última amb un xut escorçat al vèrtex de l'àrea que, anant dirigit a l'escaire del primer pal, Enea Kolici ha evitat.

En la represa no ha fet falta esperar gaire per veure perill, en aquest cas quan El Bakkali, baixant l'esfèric amb el pit i introduint-se dins l'àrea, ha sortit amb un tir creuat molt a prop del pal. Els colomencs han deixat clares les seves intencions, i tot i que els segons 45 minuts han estat a un ritme més aturat, han sigut superiors per moments per poder tornar-se a avançar al marcador.

Les ocasions anaven passant sense poder-se concretar, a excepció d'una aïllada per a cada equip. Fins al minut 70, quan Queven ha tingut un xut creuat que Ruiz ha aturat. L'empat valia a la UE, però no s'han volgut conformar i han anat a més. En aquesta ocasió, i si recuperem les paraules d'ahir del tècnic andorrà, "al futbol sempre es pot donar la sorpresa", i vaja si n'hi ha hagut, però no per als del Principat. S'ha arribat just al minut 90 quan Karrica ha fet el definitiu 1-2 després de topar-se sol amb la pilota al lateral de l'àrea petita, la qual ha encanonat pel primer pal.

La UE Santa Coloma arriba a la represa de la setmana vinent al Suva Reka City Stadium, doncs, encara amb opcions de somiar i passar a la següent ronda.