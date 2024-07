El Banc Europeu d’Inversions avalua els projectes susceptibles de rebre finançament

Durant el desplaçament dels tècnics del BEI es duran a terme diverses reunions de treballs, tant al Govern com a les instal·lacions de FEDA, i també es visitarà la central hidroelèctrica i el centre de control, així com la central de cogeneració d’Incles i l’ETR de la Gonarda. La delegació també podrà conèixer detalls del projecte del parc eòlic de Grau Roig i del parc solar de la mateixa zona.

Andorra és el primer petit estat europeu no membre de la Unió Europea que coopera amb el BEI. Aquest ha estat el resultat del treball d’homologació internacional d’Andorra mitjançant l’adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI), al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa i gràcies al procés d’acostament a la Unió Europea a través de la negociació de l’Acord d’associació. Sense aquestes passes, el país ara mateix no podria optar a rebre finançament del BEI, segons recorden des de l’Executiu.

Es tracta de la segona visita que el BEI fa al país per aprofundir en el coneixement dels diferents projectes del pla d’inversió de FEDA i efectuar visites rellevants sobre el terreny. L’objectiu de les reunions tècniques és avançar en la col·laboració amb el Banc Europeu d’Inversió i determinar els projectes, vinculats a la millora de la sobirania energètica andorrana, que poden ser susceptibles de rebre finançament europeu. La col·laboració s’inscriu en el camí encetat per Andorra d’aproximació a les institucions europees i constitueix un pas més en la diversificació de fonts de finançament internacional. Es tracta d’una possibilitat única de finançar projectes publicoprivats amb condicions preferencials que podria portar a una millora significativa del panorama energètic del país i obriria la porta al finançament d’altres projectes.

Un equip tècnic del Banc Europeu d’Inversions (BEI) s'ha desplaçat a Andorra per avançar en l’estudi d’avaluació de diferents projectes proposats pel Govern en matèria de transició energètica, susceptibles de rebre finançament per part d’aquest banc europeu. La delegació, que es va reunir amb els secretaris d’Estat Landry Riba, David Forné i Noëlia Souque, continuarà a Andorra demà dimecres perquè puguin conèixer de primera mà els projectes.

